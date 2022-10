Abdullah Avcı: Fırtına olup esmek için geldik

- Reklam -

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) – Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik” ifadelerine yer verdi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda bu akşam saat 22.00’de Monaco ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, maça saatler kala açıklama yaptı. Geçtiğimiz aylarda açtığı sosyal medya hesabından taraftara seslenen Avcı, bordo-mavili taraftarlardan yönetime ve takıma güvenmelerini istedi.

Trabzonspor’a şampiyonluk hayaliyle geldiğini belirten Avcı, “Trabzonspor’a geldiğim ilk gün, en çok istediğim şey, şampiyon olmaktı. Bu şehrin de, bu kulübün de buna ihtiyacı vardı. Bütün planlarımızı bu hedef üzerine kurduk. Uzun bir bekleyişten sonra ligi domine ederek gelen şampiyonluk, hepimizi mutlu etti, coşkuyla kutlandı ve tarihteki yerini aldı” dedi.

“GELECEĞİN TRABZONSPOR’UNU ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN”

Geçmişe takılıp kalınmaması çağrısında bulunan Avcı şunları ifade etti:

“Beni tanıyanlar bilir. Geçmişle övünmek zaman kaybıdır derim. Geçmişte kazandıklarımızı geleceğimize nasıl taşırız derseniz, işte bunu daha çok önemserim. Her sezon sonu, her takımda bazı değişiklikler olur. Bizde de oldu. Ama bizdeki değişiklikler, geleceğin Trabzonspor’unu şekillendirmek için oldu. Bir sonraki sezonu değil, takımın geleceğini düşünerek oldu. Sezonun ilk 10 haftasını değil, tamamını hedefleyerek oldu. Uzun yıllar sonra 1 kez şampiyon olmayı değil, her sene zirvede olmayı planlayarak oldu. Önce zihinlerde, sonra sahada, daima zirvede kalacak, kalıcı bir şampiyonluk kültürü yaratmak için oldu.”

“SANCILI DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BİZE İNANDILAR”

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Avcı, “Ben ve ekibim, şüphesiz sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize (ve kalbimde çok özel bir yeri olduğu için ismini söylemeden geçemem – Ertuğrul Doğan başkanımıza) çok şey borçluyuz. Büyük fedakarlık gösterdiler. Geçen sezon boyu olduğu gibi, sabretmesi hiç de kolay olmayan bu sancılı dönüşüm sürecinde de bize inandılar. Trabzonspor’un yeniden şekillenme hayaline destek verdiler. Kendilerine ve bu dönüşüm sürecini bilinçle ve aklı selim ile fark eden, destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Twitter hesabımı açtığım günden itibaren buraya bıraktığınız her kelimeyi önemsiyorum. Ben ve ekibim yazdıklarınızı okuyoruz. Bu takıma olan sevginize, desteğinize, yapıcı eleştirilerinize büyük saygı duyduğum için ve içinizde oyunu okuma yeteneği yüksek, bilinçli bir zümre olduğu için, bu mektubu ilk kez ve sadece buradan paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“KALBİNİZİ GENİŞLETİN”

Avcı, bugüne kadar yapılan her çalışmada Trabzonspor’un geleceğini inşa ettiklerini belirterek, “Ben bir profesyonelim. Bugün varım, yarın yokum. Her zaman her şeyi bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama şunu biliyorum: Geleceğin Trabzonspor’u inşa ediliyor. (İyi niyetli olmayanlar, bu cümleye bakıp takımın yaş ortalamasından bahsedebilir. Ama siz her demecimi takip edenler, ne demek istediğimin farkındasınız.) Bir bütün olarak bunu ne kadar hızlı fark eder, takımınıza kayıtsız şartsız destek olursanız, bu düş o kadar hızlı gerçekleşecek. İşte bu yüzden bazı şeyleri aracısız, kesintisiz, en yalın haliyle duyun, meselelere dışarıdan değil içeriden bakın, bakış açınızı ve kalbinizi genişletin, bu takıma, oyuncularına, yönetimine, hedeflediklerine kayıtsız şartsız güvenin istiyorum” dedi.

“BAHAR RÜZGARI OLMAK İÇİN GELMEDİK”

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, takımın eski gücünü toparlaması için kasım ayını işaret eden Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik. Bu takıma, bu toprağın çocuklarına, ailemizin her yeni evladına, anlık sonuçlara yenilmeden, bir bütün olarak güvenin, eskisinden daha çok inanın ve bunu onlara hissettirin. Son olarak. Kasım ayına az kaldı. Sevgilerimle.”

(FOTOĞRAFLI)

