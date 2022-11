Abdullah Avcı: Birinci bölgeyi en az kullanan takımız, bu sağlıklı durum değil

- Reklam -

Selay SAYKAL – Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) – Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Birinci bölgeyi en az kullanan takımız; bu şampiyon olan takım için çok sağlıklı bir durum değil. En fazla orta yapan takıma döndük. Yediğimiz toplam 29 golün 13’ünü set hücumlarından yedik. Maç başına 6 anahtar pasla ligde son sıradayız. Final paslarımızın hepsi kötü. Bunları değiştirmek için çalışacağız” dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, basına açık düzenlenen idman sonrasında gazetecilerle buluştu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik adam, milli araya kadar olan süreçte takımın geçen sezon ile yeni sezona dair verilerini paylaştı.

“3 TANE HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAĞIZ’

Trabzonspor’un Antalya’da yapacağı hazırlık kampında Crsytal Palace ile Hull City ve Kocaeli’nde Kasımpaşa ile hazırlık maçına çıkacağını açıklayan Abdullah Avcı, “30 Temmuz’da Süper Kupa ile başlayan süreçte toplam 22 resmi müsabaka oynadık. Şu an için Trabzonspor her kulvarın içinde devam ediyor. 22 maçlık resmi müsabaka için şunu söyleyelim, özellikle 8 ve 9’uncu aydaki oyuncu değişimleriyle beraber, sahaya çıkan 11’in 7 tanesi yeni gelen oyunculardan kurulu oldu. İlk 11’in 3 tane net oyuncusunun sakatlıkları nedeniyle oyuncuları bazen mevkisel olarak değişik yerlerde kullanmak zorunda kaldığımız bir süreç yaşadık. Bunlardan bir tanesi Abdülkadir’di. Onu kenar kullanmak zorunda kaldık. Belki onun performansını belki biraz aşağı çekmiş olduk. Çünkü içerinin, 8 ve 10’un oyuncusu ve geçen sene bu anlamda çok iyi performans sergilemişti. Kenar oyuncu sıkıntısını ise Trezeguet sol tarafta daha etkili bir oyuncu. Bazen orada başkasını kullanıp onu diğer tarafa aldığım zaman güçlü tarafını alıp başka tarafta kullanmak zorunda kaldık. Ona rağmen birçok iyi oyunlar da oynadık, arada kalan oyunlar da oynadık, aldığımız ve alamadığımız sonuçlar da vardı. İyi miyiz ya da kötü müyüz derseniz arada giden bir durum var. Şampiyonluktan sonraki değişimde Trabzonspor her kulvarda olmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışının içinde var. Avrupa’da Konferans Ligi’nde önemli hedefleri var ve Türkiye Kupası daha başlamadı. Değişimdeki süreci çok üzerinde çalışarak özellikle bu arayı hem oyuncu hem oyun üzerinden çalışıp sahada pratikler yaparak, 22 maçın swot analizin yaparak, geçen sene neler yaptık bu sene neler yapamadık veya neleri eksik yaptığımızı görüntülerle, verilerle ve sahada pratiklerle uygulayarak bu aradan sonraki hazırlıklara devam edeceğiz. Antalya kampında 3 tane hazırlık maçı oynayacağız. Sakatlıktan çıkan oyuncularımızın süre ve dakikalarını ona göre planlayacağız. Kamp sürecini taksiksel olarak ve daha çok hazırlık maçları oynayarak geçireceğiz” dedi.

“BİRİNCİ BÖLGEYİ EN AZ KULLANAN TAKIMIZ”

Takımın geçen sezon ile milli araya kadar olan süreçteki maçlara dair verilerini paylaşarak takımın performansını kıyaslayan Abdullah Avcı, “Bu sene maç başına kalemizde 10.9 şut görürken kalesinde en az şut gören 4’üncü takım olduk. Geçen sene 13.8’di ve 6’ncı sıradaymışız. Buna geçen sene müsaade etmişiz. Bu sene kalemize gelen şutların yüzde 71’i merkezden olmuş. Bunu merkez orta sahayla, merkezlerin ortayı kapatmamasıyla, kenar oyuncunun merkezi kapatmasıyla açıklayabilirsin. Rakibi en fazla uzun pasa zorlayan takımız. Aslında oyunun bütününde çok güzel baskılar yaptığımız maçlar var. Biz birinci bölgeyi en az kullanan takımız. Bu şampiyon olan takım için çok sağlıklı bir durum değil. En fazla orta yapan takıma döndük. Akan oyunda 80 taneden 1 tanesi öyle olur. Bu bir plandır. Bulamadığında topu çevireceksin, çevirmeye müsaade edilmiyor” diye konuştu.

“FİNAL PASLARIMIZIN HEPSİ KÖTÜ”

Takım oyunundaki eksik yönleri belirten Avcı, “Dünya Kupası’nda hem savunma ve hem hücumu birlikte bütün olarak görüyorsunuz. Bunun çok detayları var ve içindeki doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Yediğimiz toplam 29 golün 13’ünü set hücumlarından yedik. Sayısal olarak 11’e 3 olarak topun arkasındayken. Bunu çözmeye çalışacağız. Bu sene maç başına 15.6 şut denemişiz. Ligde bunu en fazla deneyen ikinci takımız ama koşu yapan oyuncu sayımız eksik. Burada oyuncu profilinden kaynaklanan bir durum oluştu. Kenar oyuncularının bu şekilde olmasından dolayı orta saha oyuncuları oynamak zorunda kalıyor. Bunun üzerinde çalışacağız. En fazla uzun pas kullanan takımız. Futbol bu kayıpları kaldırmaz. Bunu geçen sene en fazla oynayan takımken en az oynayan takıma döndük. Bugün dünya futbolunda top ayağına en fazla değen 2 tane oyuncu stoper ve kaleci. Yandaki stopere oynamayacak mıyız? Topu ileri vurduğun zaman, top havadan gittiğinde ligin en az hava topu kazanan takımıyız. O zaman da topu rakibe veriyorsun, bu sefer geriye yaşanmak zorunda kalıyorsun. Bu bizim kendi eksiklerimiz, üzerinde çalışıyoruz ve devre arasında daha fazla çalışacağız. Oyunu her zaman iyi oynayamazsın. Bunların üzerinde çalışacaksın Ligde de duran toplardan gol yemedik, kenar ortalardan yemedik. Duran top verimliliğinde, savunmada ve hücumda geçen sezona göre yüzde 35’ten yüzde 46’ya çıkartmışız. Bu da artan tarafımız. Hava topunu kazanmada yüzde 45 ile ligde en sıkıntılı takımız. Geçen sene yüzde 57’ymiş. Yüzde 12 düşüş var. Sahipsiz topu alamıyorsan her seferinde vurmak yerine pas opsiyonları kullanmak gerek. Ligde en fazla orta yapan 4’üncü takımız. Maç başına 6 anahtar pasla ligde son sıradayız. Final paslarımızın hepsi kötü. Öyle görüntüler var ki, Konya maçında Baka, Visca, Marek varken çok net final pasında topu atsan 3-0 olacak Konya maçında olduğu gibi. Bunların swot analizini yapıp görselde ve pratikte çalışıp daha iyisini yapmak için ikinci yarıda start vereceğiz. Bunları değiştirmek için çalışacağız. Oyuna bütün olarak bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

“BEKLERİ TÜRKİYE’DE EN DEĞİŞİK KULLANMAYI BAŞLAYAN HOCALARDAIN BİRİYİM”

Milli ara sonrasında savunmada bek oyunculara yönelik organizasyonda değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtlayan Avcı, “Yapılan ortaların büyük bölümü son derece sıkıntılı. Bekleri aslında bu sene yolladık. Çünkü kenar oyuncuları da orta saha oyuncuları oldukları için onları içeri buluşturduk. Senin önünde oynayan oyuncunun profiline göre bu değişiyor. İç koridordan mı, kenardan mı yoksa destekte mi yollayacaksın? Bunların hepsini denedik. Hedefsiz orta yaptığın an bunlar sana geçiş olarak geri dönüyor. Geçen sene itibariyle bir sene öncesinde de Bruno’dan önce 8 tane sol bek kullanmıştık ama Nwakaeme’yi kenarda tutuyorduk, çünkü özelliği oydu. İç koridora beki yolluyorduk. Larsen de Eren de hücumda desteğe giden oyuncular ama hedefte sonuçlanmadığı için belki istatistik anlamda kötü gözükebilir. Eren tarafını aslında daha fazla kullandık. 2 beki derinliğe yolladığın zaman orada üçlüyü orta saha oyuncusuyla yapman lazım. Adana Demirspor maçında üçüncü golü yediğimizde hücum anında ceza sahasının üzerinde sağ bek var, öteki ceza sahasının üzerinde sol bek vardı. Final pasını atsak belki biz gol atacağız. Bu doğru bir görüntü değil. Çünkü orta sahada dönüşte orta sahada savunma ağırlıklı bir oyuncuyla oynaman lazım. Benim oynadığım 8’lerin o özellikleri yok. Belirli bir süreden sonra karşılamada sıkıntı yaşıyoruz. Bu sene bekleri geçen seneye oranla daha derinlikte kullandığımı düşünüyorum. Bekleri Türkiye’de en değişik kullanmayı başlatan hocalardan biriyim. Bazen oyun kurucu kullandım, bazen derinlikte, bazen iç koridorda kullandım. Bek illa girecek diye bir şey yok. Nwakaeme varken başka, Visca varken başka, Abdülkadir varken başka türlü kullanırsın. Bu dünyada da böyle. Kenar oyuncusu içeri girmiyorsa 2 oyuncu üst üste olduğu zaman kaybedip geriye koşuyorsun. Bunu kabul etmiyorum. Bu iş tabela işidir. 2 senedir çok önemli işler yapıyoruz. Trabzonspor bir değişimin ve her şeyin içinde. Bu playstation oyunu değil” dedi.

Bordo-mavili takımın altyapısında çalışmalar yapıldığını hatırlatan Avcı, “Trabzonspor’a geldiğimde 2 sene önce ‘verimli toprak’ demiştim. Altyapımız şu anda dünyanın çoğu kulübü tarafından denetlenen bir firma tarafından organizasyon yapılıyor. Bu toprağın verimini daha iyi hale getirmek için yapıyoruz. Bu yörenin oyuncularında cesaret, gözü karalık, kuvvet var ancak zihnini ve eğitimini daha iyi hale getirmemiz lazım” dedi.

“KULÜBÜMÜZÜN MENFAATLERİNE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ”

Transfer yaparken kulübün menfaatlerini gözeterek çalışacaklarını belirten Avcı, “Kulübümüzün sürdürülebilir durumunu oluşturmak gerekiyor. Dünya ve ülke ekonomisinin gittiği süreci biliyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Transferi bırakın hatta kadroda 14 oyuncudan 1 tanesini boşaltmamız gerekiyor. Şu an itibariyle bizimle sezon başı başlayıp yavaş yavaş sıra bulan genç oyuncularımız var. Onları da bazen ikinci yarı itibariyle katacağız. Çabuk sirkülasyonların olacağı bir iş değil bu. Süreçte kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz ve şu an bir transfer çalışmamız yok. Oyunculara tabi ki bakıyoruz. Kadroda boşluk olur, giden olursa onların yerine hazırlıklarımız var ama onun dışında bir şey yok” diye konuştu.

Avcı, uzun süredir sakat olan Bruno Peres ile Edin Visca’nın takıma dönmeye hazırlandığını belirterek, “Peres ve Visca idmanlarını bizimle birlikte çok iyi şekilde yapıyorlar ve verileri çok iyi. Hatta Visca’yı koruduk bugün, idmanın belli bir bölümünden sonra çıkarttık idmandan. Visca bu süreçte bizle forma giyebilecek, Ocak ayında da Peres giyecek. Sonraki süreci oyuncunun durumuna göre değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Abdullah Avcı’nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)