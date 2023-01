Abdülkadir Ömür: Hocamız duygusal olarak biraz yıpranmıştı

- Reklam -

Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA)- Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, takımının ilk devrede istenilen skorları alamaması nedeniyle yaşanan dalgalanmalara ilişkin, “Bizim takımın 5 tane gol yiyebilecek bir takım olduğuna kimse inanmıyor zaten ama bu sene bazı kırılma anlarını atlayamadık. O maçtan sonra hocamız duygusal olarak biraz yıpranmıştı. O anlık duygusal bir karardı diyebiliriz” dedi.

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, Süper Lig’in 21’inci haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları öncesinde açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan idman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Ömür, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

‘KIRILMA MAÇLARINI KAZANAMADIK AMA KOPMUŞ DEĞİLİZ’

Geçen sezon şampiyonluk sevincinin yaşandığı bordo mavili takımda bu sezonki performansını değerlendiren Abdülkadir Ömür, “Geçen sezon Trabzonspor tarihi, taraftarlar ve bizim gibi altyapıdan gelen oyuncular için unutulmaz bir sezon olmuştu. Çok mutlu olmuştuk. Bu sezona da aynı parolayla başlamıştık ama sezon içinde bazı kırılma anları yaşadık. Art arda galibiyetler almak istediğimiz yerlerde tam öne geçeceğimiz maçlarda kontra ataklardan gol yedik. Kırılma maçlarını kazanamadık ama hala kopmuş değiliz. Antrenmanlarımızı, ortamımızı, arkadaşlık ilişkilerimizi şampiyonluk yarış içinde olabileceğimizi konuşarak devam ettiriyoruz. Trabzonspor hiçbir zaman hedefsiz oynamıyor. Bizim tek amacımız Trabzonspor’u en iyi şekilde temsil etmek, kupalar kazanabilmek. Bu da o sezonlardan bir tanesi olacak. Ziraat Türkiye Kupası hedefimiz, ligde ikinci yarıya başladık. Yarışın içinde olmak istiyoruz” dedi.

‘TRABZONSPOR ‘GİT’ DERSE GİDERİM, ‘KAL’ DERSE KALIRIM’

Bordo mavili takımdaki geleceği ve Avrupa hayali hakkında konuşan Ömür, “İniş çıkışları en azda tutmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız, hocalarımız, istenilen performansın altında kaldığımız zaman bazı konuşmalar yapabiliyor. Bu da bazen bizi tetikliyor performansımızı artırmamız açısından. Trabzonspor defterini hiçbir zaman kapatmadım. En buradan gitmek istediğim zaman ben değil kulübün menfaatleri doğrultusunda ancak gidebilirim. Yıllar önce sakatlanmadan önceki dönemde de bazı teklifler gelmişti ama başkanımız o anki duruma göre beni yollamak istememişti. Trabzonspor tarihine ismimizi geçirdik, şampiyon olduk kupalar kazandık. Trabzonspor’da başarılı olmak diğer takımlarda başarılı olmaktan daha güçtür. Avrupa hedefim kapanmadı, illa ki gideceğim diye bir şe yok ama her zaman hayalini kuruyorum. Trabzonspor git derse giderim, kal derse kalırım. İlk söz her zaman Trabzonspor’undur” ifadelerini kullandı.

‘HAYALİM YENİDEN MİLLİ TAKIM FORMASINA KAVUŞABİLMEK’

Sakatlıkları nedeniyle milli takımda fazla forma şansı bulamaması sorusuna Ömür, “Her futbolcunun hayalidir milli takımda forma giymek. Benim hayalim de milli takım formasına yeniden kavuşabilmek ve ilk 11 olarak sahaya çıkabilmek. Şu an biraz uzak kaldım performansımdan dolayı. Hem kendi performansımı yukarı çekip hem de tekrardan kadroda olmayı umuyorum” yanıtını verdi.

‘GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKABİLECEĞİMİZE İNANIYORDUK’

Takımın inişli çıkışlı grafiğini değerlendirmesi istenen futbolcu, “Alanyaspor maçı bizim için kırılma anı olmuştu. Maç başında değerlendiremediğimiz pozisyonlar olmuştu ve sonra ilk gelen topta gol yiyip kırılmıştık. Bizim takımın 5 tane gol yiyebilecek bir takım odluğuna kimse inanmıyor zaten ama bu sene bazı kırılma anlarını atlayamadık. O maçtan sonra hocamız duygusal olarak birazcık yıpranmıştı. Kimse hocanın gitmesini istemiyor çünkü büyük birlik ve beraberlik var. Kimse tek başına şampiyon olmadı. Hocanın Türkiye’den alacağı vardı. Trabzonspor’un da Türkiye’den alacağı var. O anlık duygusal bir karardı diyebiliriz. Her zaman hocamızın yanındayız ve o olaydan sonra çok güçlü şekilde çıkabileceğimize inanıyorduk. Takım arkadaşlarımız olarak o maçtan sonra çok üzgündük zaten. Hem ortamımızı hem performansımızı yukarıya çekmeye çalıştık ki tekrar yarışın içinde olabilelim. Çok üzüldük ama üstesinden gelebileceğimizi düşündük” dedi.

‘3-4 MAÇLIK SERİYE İHTİYACIMIZ VAR’

İç saha maçlarıyla deplasman maçlarındaki skor ve performans dalgalanması sorulan Ömür, “35 maçtır yenilmiyoruz. Bütün takımlar bu istatistiği göz önünde bulundurarak buraya geliyorlar. Karagümrük ve Alanya maçları bizim için kırılma maçlarıydı. Deplasmandaki serimizden biz de memnun değiliz. Bunu Hatayspor maçında sonlandırmak istiyoruz. Bir tek iç sahada kazanarak üst sıralarda olamayacağımızın farkındayız. Deplasmanda da kazanmamız gerekiyor. 3-4 maçlık bir seriye ihtiyacımız var. Hatayspor maçı var önümüzde. Onlara da saygı duyarak galip gelememe hasretimizi bu hafta bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

‘ŞUT VE ORTALARDA BAZI SIKINTILARIM VAR’

Kendisinde eksik gördüğü yönleri sorulan futbolcu, “Eksik gördüğüm noktaları antrenman içinde özel hocalarımla çalışıyoruz. Koşusal istatistik olarak sorunum var. Birçok taraftarımız ve basının da bahsettiği gibi şut ve ortalarda bazı sıkıntılarım var. Bunları çalışıyoruz, umarım düzeltebiliriz” ifadelerinde bulundu.

‘OYUNSAL OLARAK PROBLEMLERİMİZ OLABİLİYOR’

Son haftalarda oyun ve skorun örtüşmesinin verdiği duyguyu anlatan Ömür şöyle konuştu:

“Oynadığımız oyunun skor olarak karşılığını aldığımızda maç sonunda kendimizi çok mutlu ve gururlu hissediyoruz. Trabzonspor taraftarlarını skordan daha ziyade oyun olarak memnun etmemiz gerekiyor. Maçın başlarında ilk 20 dakika canları sıkılıyor galiba. Bazen skoru alsak da oyunsal olarak problemlerimiz olabiliyor. Son haftalarda onu da halledebildiğimizi düşünüyoruz.”

‘KENDİ MEVKİME DÖNDÜĞÜM İÇİN DAHA İYİ HİSSEDİYORUM’

Abdülkadir Ömür, sağ kanat ve ofansif orta saha mevkilerinden sonra merkez orta sahada oynaması ve yeni mevkisindeki performansına yönelik eleştirileri değerlendirerek, “Futbola altyapıda orta saha olarak başlamıştım. İlk A takıma çıktığımda beni kanat olarak aldılar, o zaman kanat eksiği vardı. Geçen senelerde de hoca bana ‘sen orta sahada daha farklı bir oyuncusun’ diyordu ama kanat oyuncusu olmayışı, eksiklik, sakatlık gibi durumlardan dolayı kanatta mecburiyetten oynamak zorunda kalıyordum ve performansımı etkiliyordu. Hem takım, hem kendim, hem de taraftar için daha iyi bir performans sergileyebilmemi orta sahada olmama bağlıyorum. Kendi mevkiime döndüğüm için kendimi daha iyi hissediyorum. Hocamız nerede isterse orada oynatabilir tabi” ifadelerini kullandı.

‘YUSUF DA TRABZONSPOR’DA KUPALAR KALDIRMAK İSTİYOR’

Altyapıda birlikte oynayıp A takıma beraber yükseldiği Yusuf Yazıcı’nın yeniden Trabzonspor’da forma giymesiyle ilgili konuşan Abdülkadir, “Yusuf ağabeyle beraber oynamaya başladık ve çok güzel vakitler geçirdik. Sahada çok iyi anlaşan oyunculardık. Hala da öyle. Geçen sene şampiyon olduğumuzda sanki o da hala buradaymış gibi aramıştı, mutlu olmuştu. Trabzonspor’da şu an kiralık. Umarım bir daha uzun süreliğine Trabzonspor’a gelebilir. Yusuf da Trabzonspor’da kupalar kaldırmak istiyor. En azından bu dönemde o da Trabzonspor’da bir kez kupa kazanmak istiyor” diyerek açıklamalarını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Abdülkadir Ömür’ün açıklamaları

- Reklam -

​(FOTOĞRAFLI)