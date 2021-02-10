ABD’nin Trident II füze denemesi UFO paniğine yol açtı

ABD, (DHA) – Amerika Birleşik Devletleri’nde donanmaya ait bir denizaltından gönderilen füze denemesi bölgede UFO paniğine yol açtı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Florida eyaletinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska’dan (SSBN-739) harp yükü olmayan iki adet Trident II (D5) denizaltından fırlatılan balistik füze testi bölgede UFO paniğine yol açtı.Trident II adlı füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kayda alındı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.