Yıllarca Harvard Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra Boston’da kendi laboratuarını kuran Biyolog Emrah Altındış, ABD’nin korona virüsü karşısındaki çaresizliğini şöyle özetliyor:

-Bu ülkede 30 milyon kişinin sağlık sigortası yok.

-Yaklaşık 500 bin kişi sokaklarda yaşıyor.

-11 milyon göçmen resmi evrakları olmadığı için hastanelere gidemiyor.

-Sağlık sistemi çökmüş durumda.

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ABD’de tıp profesörü olarak görev yapan Mehmet Menemencioğlu’nun tespitleri de şu şekilde:

-Hazırlıksız yakalandığı salgın nedeniyle ABD büyük bir travma yaşıyor.

-Sağlık personeline verilecek yeteri kadar elbise ve maske bile yok.

-Ekonomik sıkıntılar da çok büyük. Şimdiye kadar 6 milyon kişi işsiz kaldı. Salgının sürmesi halinde 50 milyon kişi daha işsiz kalacak.

-İnsanlar çareyi silahlanmakta buluyor. Son günlerde silah satışları yüzde 32 arttı.

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Medyada yer alan başka haberler de ABD’nin içine düştüğü çıkmazı bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Trump, kameralar önünde, “Bu salgını 100 bin ila 200 bin kişinin ölümüyle atlatırsak iyi iş çıkarmış oluruz” dedi örneğin.

Korona nedeniyle hastaneye başvuran bir kişiden tedavi için 35 bin dolar talep edildiğini de öğrendik medyadan. Yani, sağlık sigortası ya da parası olmayanların tedavi olma şansı yok.

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Bu tablo, ABD’nin “Süper Devlet” makyajının fena halde döküldüğünü göstermiyor mu?