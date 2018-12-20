Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Amerika’nın Suriye’den çekilme kararının hayata geçmesinin ABD gibi bir dünya devinin bölgeden çıkarılması anlamına geleceğini ve bunun tarihi bir başarı olacağını ifade etti.

Amerika’nın Suriye’den çekilme kararı, ‘Çarşamba Buluşmaları’ toplantısında Altınbaş Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Dr. Eray Güçlüer ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın tarafından masaya yatırıldı. ABD’nin açıklamasını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han da bu kararın hayata geçmesi durumunda ABD gibi bir dünya devinin bölgeden çıkarılması anlamına geleceğini ve bunun tarihi bir başarı olacağını ifade etti.

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ise Suriye’nin kuzeyindeki PYD yapılanmasının Türkiye için beka meselesi olduğunu vurguladı. Dr. Eray Güçlüer, ABD’nin küresel çıkarlarıyla bölgedeki hedefleri arasında tereddütte kaldığını ifade etti. Güçlüer, ABD’de Beyaz Saray ile Pentagon’un (Savunma Bakanlığı) bu konuda farklı politikalar benimsediğini belirterek, Trump’ın bu mücadelede Türkiye’yi kullanabileceğini değerlendirdi. Dr. Eray Güçlüer bölgedeki PYD unsurlarının önümüzdeki günlerde bulunduğu alanları terk etmesinin, ABD’nin bu kararının hayata geçtiğinin işareti olacağını da vurguladı.

“ŞÜPHEYLE YAKLAŞILMALI”

SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın ise ABD’nin bölgeden çekileceği açıklamasına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirtti. Yalçın, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri gücü olan Centcom’un bölgede kalmak istediğini belirterek, Trump bu kararı almış olsa dahi uygulamasının zor olduğunu ifade etti. Hasan Basri Yalçın, bugün çekilme başlasa dahi 60 gün, 90 gün gibi süreler içinde tamamlanmasının zor olduğunu da vurguladı.

ABD’li bürokratların çekilmeyi engellemeye çalışacağını belirterek, Trump’ın tavrının bu noktada önemli olacağını kaydeden Yalçın, bununla birlikte ABD’nin çekilme yönündeki açıklamasının Türkiye’yi rahatlatacağını da belirtti.

Türkiye’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği müdahalelerin terör örgütü PYD’nin bölgede devlet kurmasını engellediğini belirten Hasan Basri Yalçın, sıranın Fırat’ın doğusuna geldiğini belirtti. Türkiye’nin bir numaralı güvenlik sorununun PKK değil PYD olduğunu belirten Yalçın, Suriye sınırında kurulacak her türlü devletçiğin sorun oluşturacağını da kaydetti. Trump’ın Amerika’nın Suriye’den çekilecekleri açıklamasını değerlendiren Hasan Basri Yalçın, sınırımızdaki sorunun kolay çözüm ihtimalinin belirttiğini ifade etti.

“SİHA’LAR BÖLGEDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YARATTI”

Toplantıda SİHA’ların Türkiye’de kazandırdığı harekat kabiliyeti de toplantıda ele alındı. Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, SİHA’ların alanda, özellikle de dağlık alanlarda Türkiye’nin etkisini çok artırdığına dikkat çekti. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, YPG gibi yapılanmaların düzenli bir orduyla baş etme olasılığının bulunmadığını vurguladı. Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, bölgenin topografyasının da Türkiye’nin işini kolaylaştırdığını belirtti.

Hasan Basri Yalçın da, SİHA’ların terörün doğasını değiştirdiğini belirterek artık geçmişte olduğu gibi PKK’lıların 300-400 kişilik birliklerle bölgeye giremediğini ifade etti. Dr. Eray Güçlüer ise Türkiye’nin Irak’taki terörist hedeflere savaş uçakları ve SİHA’larla müdahale ettiğine dikkat çekerek, bunun büyük bir alan üstünlüğü sağladığını vurguladı. Dr. Eray Güçlüer, Türkiye’nin bu iki gücü önümüzdeki dönemde Suriye’de de kullanabileceğini ifade etti. Güçlüer, Türkiye’nin ürettiği ‘hassas güdüm kiti’nin de SİHA’ların hedefi, çevresindeki terörle ilgisiz kişilere zarar vermeden yok edebildiğini belirtti.

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde düzenlenen “Çarşamba Buluşmaları” toplantısına, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi öğretim üyelerinin yanı sıra ilgililer ve öğrenciler katıldı.