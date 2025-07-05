California’da orman yangınları, tüm hızıyla devam ediyor. San Luis Obispo ilçesinde 2 Temmuz’da başlayan yangın, yaklaşık 28 bin hektar alanı etkisi altına alırken, kontrol oranı henüz yüzde 10’a ulaşabildi. Riverside bölgesindeki yangın ise daha ilerleme kaydedilerek yüzde 75 oranında kontrol altına alındı. Yangınlar, bölgedeki kırsal alanlarda büyük tahribata yol açtı ve tahliyelere neden oldu.

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California Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire), San Luis Obispo ilçesinde 2 Temmuz’da başlayan yangının şiddetinin büyük olduğunu bildirdi. Yangın, 28 bin hektardan fazla bir alanı etkisi altına alırken, şu ana kadar sadece yüzde 10’luk bir kısmı kontrol altına alınabildi. Yangının henüz söndürülmesi için yoğun çalışmalar sürüyor.

Bölgedeki diğer yangınlar ise Riverside ve San Bernardino bölgelerinde de devam etmekte. Riverside'deki yangın, 29 Haziran’da başladı ve yaklaşık 1000 hektar alanı etkisi altına aldı. Ancak, bu yangında yüzde 75’lik bir kontrol sağlandı ve yangınla mücadelede büyük ilerleme kaydedildi.

San Bernardino bölgesindeki 'Juniper, Lake ve Shasta' bölgelerinde etkili olan yangınlar ise toplamda 650 hektarlık alana yayılmasına rağmen büyük oranda kontrol altına alındı.

Yangınlar Kırsal Alanlarda Etkili Oluyor



Cal Fire Sözcüsü Toni Davis, yangının özellikle kırsal alanlarda büyük zarara yol açtığını belirtti. Yangın, çiftlik arazilerinden, inişli çıkışlı tepeler ve kuru bitki örtüsüne sahip otlaklara kadar geniş bir alanda etkili oluyor. Bu bölgelerdeki kuru koşullar, yangının hızla yayılmasına sebep oldu.

Tehlike Altındaki Yapılar ve Tahliyeler



Yangından etkilenen bölgede 50 yapının tehlike altında olduğunu ve toplamda 208 kişinin tahliye edildiğini açıklayan Toni Davis, yangının büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Tahliye edilen kişiler, güvenli alanlara sevk edilirken, yangınla mücadele devam ediyor.



California’daki orman yangınları, iklim değişikliği ve aşırı sıcaklıkların etkisiyle daha büyük bir tehdide dönüşmeye devam ediyor. San Luis Obispo’daki yangının kontrol altına alınabilmesi için, Cal Fire ve yerel ekipler, tüm imkanlarıyla mücadeleye devam ediyor. Riverside ve San Bernardino'daki yangınlardaki gelişmeler ise biraz daha umut verici, ancak bu bölgedeki alevler de tüm gücüyle söndürülmeye çalışılıyor.