ABD’nin başkenti Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD, (DHA)- ABD’nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin ABD Kongresi’ne zorla girmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekçileri, kongre binasına zorla girdi. Gizli Servis’in silahını kuşandığı hareketli dakikalarda, başkent Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle 18.00’dan 06.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
“BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR”
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Bu bir darbe teşebbüsü” ifadesini kullandı.
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