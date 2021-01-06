Ana Sayfa Haberler ABD’nin başkenti Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kategoriler: Dış Haberler

ABD’nin başkenti Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD, (DHA)- ABD’nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin ABD Kongresi’ne zorla girmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekçileri, kongre binasına zorla girdi. Gizli Servis’in silahını kuşandığı hareketli dakikalarda, başkent Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle 18.00’dan 06.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
“BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR”
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Bu bir darbe teşebbüsü” ifadesini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
32 saniye önce

Son Haberler

Trump: Kongredeki herkese sesleniyorum, barışçıl kalın

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından kongre binasına giriş yapan göstericilere seslendi.…

11 dakika önce

Trump: Mike Pence, yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değil

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence’e seçim sonuçlarına itiraz…

20 dakika önce

Trump destekçileri, ABD kongresine zorla girdi (2)

NANCY PELOSİ’NİN OFİSİNE GİRDİLER Kongre binasına giren göstericilerin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisine…

20 dakika önce

Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri’ne uçtu: 1 ölü

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da buz nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil buzla kaplı Karasu…

21 dakika önce

ABD Başkanı Trump’tan göstericilere “Barışçıl kalın” çağrısı

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, protestocuların kongre binasına giriş yapmasının ardından sosyal medya hesabından,…

40 dakika önce

1 aydır kayıp genç, dere yatağında ölü bulundu

KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bir tersanede çalışan ve 7 Aralık’tan bu yana kendisinden haber…

40 dakika önce