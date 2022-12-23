ABD’nin 1.7 trilyonluk 2023 bütçesinden 45 milyarı Ukrayna’ya

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ABD, (DHA) – ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki ABD yönetiminin 1.7 trilyon dolarlık 2023 yılı bütçesi Senato’dan geçti. Ukrayna’ya 2023 yılında yapılacak yardımların yaklaşık 45 milyar doları kapsadığı bütçe, Temsilciler Meclisi’nden geçtikten sonra Biden’ın imzasına sunulacak.

ABD Senatosu, 2023 yılına ait 1.7 trilyon dolarlık ‘hükümet finansmanı yasa tasarısını’ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ziyaretinin ertesinde 68’e 29 karşı oyla kabul etti. ABD yönetimi 1.7 trilyon dolarlık bütçenin yaklaşık 858 milyarını savunma için ve yaklaşık 773 milyar dolarlık bölümünü ise savunma haricindeki harcamalar için kullanacak. Afet yardımı için de yaklaşık 40 milyar dolar ayrılan bütçeden Ukrayna’ya da yaklaşık 45 milyar dolar ayrıldı.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE YÜZDE 9.7 ARTIŞ

ABD basını, bütçe yasa tasarısının Senato’dan çok hızlı geçtiğini çünkü ülkeyi etkisi altına alması beklenen kutup soğukları dalgasının evine dönmek isteyen senatörleri endişelendirdiğini yazdı. Yasa tasarısına bazı senatörlerce son dakika birkaç harcama kalemi daha eklendi ve bir torba yasa haline getirildi. Savunma harcamaları için ayrılan parada geçen yıllara göre yüzde 9.7 oranında artış olduğu gözlemlendi.