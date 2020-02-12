Türkiye ile Rusya arasında ciddi güven sorunu oluşması ve Suriye ile gerginliğin savaş noktasına gelmesi ABD yetkililerini çok sevindirdi.

O kadar ki, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey açıklamalarını Türkçe yapmaya başladı. Neredeyse Erik Dalı’nı söyleyip oynamaya başlayacak.

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Oluşan bu yeni tablonun nedeni çok basit:

ABD, Suriye’yi bölmek ve ülkenin petrol zengini bölgelerinde PKK-PYD vasıtasıyla kendisine sımsıkı bağlı kukla bir devlet kurulmasını istiyordu.

Ama son aylardaki gelişmeler bu ülkede ABD’nin ağırlığını azaltırken Rusya’nın etkisini artırmıştı.

Türk ordusunun ardı ardına düzenlediği harekatlarla PYD-PKK’ya ağır darbeler indirmesi ve onları üstlendikleri kimi alanları terk etmek zorunda bırakması da ABD’yi derin derin düşündürüyordu.

İşte, tam bu sırada Esad’ın ordusu bir hafta içinde 13 askerimizi şehit edince Suriye’de kartların yeniden karılması zorunlu oldu, bir diğer deyişle ABD’ye gün doğdu.

ABD yetkilileri şimdi şirinlikler yaparak Türkiye’yi yeniden yanına çekmek istiyor.

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Bir yanda, sözünde durmayan ve bizi Esad ordusuyla karşı karşıya getiren Rusya…

Diğer yanda, 40 yıldır mücadele ettiğimiz PYD-PKK terör örgütüne burnumuzun dibinde kukla devlet kurdurmaya çalışan ABD…

İşimiz gerçekten zor…