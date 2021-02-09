ABD’li uzmanlar ‘siyah kahvenin’ kalbe iyi geldiğini açıkladı

ABD, (DHA) – ABD’deki Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan üç araştırma neticesinde, siyah kahvenin kalp dostu olduğu, kafeinsiz kahvenin ise artan kalp yetmezliğini tetiklediği ortaya çıktı.

ABD’deki Amerikan Kalp Derneği’nin analitik araçlarını kullanan üç ana araştırmadan elde edilen analiz sonuca göre, günde bir veya daha fazla fincan sade kahvenin uzun vadede kalp yetmezliği riskinin azalttığı ifade edildi. 21 bin kişinin beslenme verilerinden elde edilen araştırmada kahve içen ve içmeyen kişiler arasında kıyaslama yapıldı.

SİYAH KAHVE, KALP YETMEZLİĞİNİ YÜZDE 30 ORANINDA AZALTIYOR

Araştırmada, her gün tüketilen her bir fincan kahve için zamanla kalp yetmezliği riskinin yüzde 5 ila yüzde 12 arasında azaldığı tespit edildi. Kalp yetmezliği riski kahve içmemek veya günde bir fincan içenlerde aynı oranda kalırken analizde, günde iki veya daha fazla fincan sade kahve içen kişilerde kalp yetmezliği riskinin yaklaşık yüzde 30 oranında azaldığını sonucunu ortaya koyuyor.

KAFEİNSİZ KAHVE KALP YETMEZLİĞİNİ TETİKLİYOR

Aurora’daki Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi Colorado Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi’nin tıbbi direktörü ve çalışmanın yazarlarından olan Dr. David Kao, “Kafein ve kalp yetmezliği riskini azaltma arasındaki ilişki şaşırtıcıydı” dedi. Çalışma analizini yapan uzmanlar, elde edilen sonucun sadece ‘sade kahveyi’ içerdiği konusunda uyarı yaparken, kafeinsiz kahvenin artan kalp yetmezliğini tetiklediğine dikkat çekti.