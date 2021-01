ABD’li ünlü rap yıldızlarının Türk koruması

Anıl SURAL,/WASHINGTON, (DHA) – ABD’nin başkenti Washington’da özel güvenlik firması bulunan Türk vatandaşı Burak Şahiner Amerikalı ünlülerin güvenliğini sağlıyor. Dünyaca ünlü rapçi Cardi B başta olmak üzere A Boogie with Hoodie, Asian Doll, YBS Skola gibi milyonlarca takipçili rapçilerin koruması Şahiner yanlızca korumalık değil kimi zaman çalıştığı rapçilerin kliplerinde de oynuyor. Son olarak Amerikalı Müslüman Rapçi Shy Glizzy’nin Take Me Away klibinde rol alan Şahiner klibin başında Fil Suresini okumuş.

Şahiner, rapçilerin yanı sıra, Beyaz Saray çalışanlarından ABD İç Güvenlik Bakanlığına, George Clooney’den, George Floyd’un ailesi ve avukatlarına kadar farklı kurum ve kişilere hizmet vermiş. Şahiner ayrıca Türkiye’den gelen resmi heyetlerin Başkent Washington’da bulundukları süre boyunca ABD Gizli Servisi ve ABD polisi arasındaki işleyişe yardımcı oluyor.

WASHINGTON’A GELEN AMERİKALI ÜNLÜ RAPÇİLER ONU ARIYOR

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Burak Şahiner “Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washington DC’de güvenlik firmam var ve ayrıca bir Türk vatandaşının sahibi olduğu tek güvenlik firması. ABD’deki çoğu ünlüye korumalık yapıyorum. Özellikle siyahi rapçiler yakın koruma isteyince beni arıyor. ABD’de bu şekilde ün kazandım. İsmimi unutanlar ‘o Türk güvenliğin benimle çalışmasını istiyorum’ diye onure ediyorlar. Aynı zamanda Amerikan futbolu NFL ve basketbolu NBA’deki ünlü isimlerin yanlarında bulunuyorım. Hollywood’da George Clooney’nin ve birkaç sinema oyuncusunun korumalığını yapıyorum. Rapçilerden Cardi B, Meek Mill, A Boogie with Hoodie, YBS Skola, Komedyenlerden Haha Davis gibi birçok kişinin korumalığını yaptım yapmaya da devam ediyorum. ABD İçişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da davetlilere sunduğu ‘Bahar Yemeğinde’ de görev aldım. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nden siyasiler gelince Türk korumalar ve ABD polisi yanında destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANINI SİLAHLI ÇATIŞMADA KAYBETMİŞ

Güvenlik hizmeti verdikleri yerlerde pek çok kez silahlı saldırı olaylarının da yaşandığını belirten Şahiner, yine bu saldırılardan birinde çalışanını kaybetmiş. Şahiner “Bizim işimiz maalsef çok riskli ve stresli bir iş. Hergün ölümle burun buruna geliyoruz. Çünkü koruduğumuz insanlar genelde önemli ve toplumda göz önünde olan insanlar olduğu için sıkıntılar yaşıyoruz. Çalıştığımız hizmet verdiğimiz yerlerde silahlı tatsız olaylar yaşandı. Çalışanlarımı kaybettiğim kurşunlanma olayları yaşandı. Başkent Washington’da silah taşımak yasak ama ona rağmen sokaklarda karaborsa satılan silahlar oluyor. Silahlı saldırılara maruz kaldık ama hem aldığımız profesyonellik eğitimiyle hem de anne dualarıyla alnımızın akıyla işimizin başında olmaya devam ediyoruz’’ dedi.

TÜRKİYE’DEKİ RAPÇİLERDEN ŞAHİNER’E ‘YARDIMCI OL’ MESAJLARI

Yıllardır yakın korumalık yapan Burak Şahiner Türkiye’den gelen isteklerden de rahaztsız. Şahiner “Şu an yaşadığım en büyük problemlerden birisi Türkiye’de nam salmış şarkıcıların bana sosyal medya aracılığıyla ulaşıp ‘Burak Bey filanca rapçıyla şarkı ayarlar mısınız?’ ya da ‘şu sanatçının menajeriyim, şarkı dinletebilir miyiz, bir selam söyletebilir misiniz, albüm tutarsa size de para veririz’ demeleri beni rahatsız ediyor… Çünkü benim yaptığım iş profesyonel bir iş. Ben çalıştığım insanların ve ailelerinin canlarından, korunmalarından sorumluyum. Müzikle ilgili menajerlik hizmeti vermiyorum ki? Çoğu çalıştığım ünlüyle resim dahi çekmiyorum ben. Profesyonelliğimi korumak zorundayım. O yüzden Türkiye’den böyle istekler geldikçe bir yandan tebessüm ediyorum diğer yandan rahatsız oluyorum’’ açıklamasını yaptı.