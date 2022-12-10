ABD’li sağlık çalışanları, hastalar için uygunsuz yorumlar yapınca işten çıkartıldı

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ABD, (DHA) – ABD’nin Georgia eyaletinden 4 sağlık çalışanı, sosyal medya platformunda bakımını yaptıkları hastalar ve ailelerinden ‘tiksinti duydukları veya soğudukları anları’ anlattıkları video gündem olunca işten çıkartıldı.

Emory Üniversite Hastanesi’nin yeni doğan ünitesinde çalışan 4 sağlık çalışanı, Tik Tok’ta yayınlanan ve sonra kaldırılan videoda hastalardan ve ailelerinden tiksinti duydukları veya soğudukları anları anlattı. Video sosyal medya platformunda binlerce kez izlendi, silinen görüntüler başka hesaplarca paylaşıldı, eleştirilerin odağı haline geldi ve dünya basınına yansıdı. Emory Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, videoyu ‘saygısız ve profesyonel olmayan yorumlar’ olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili dün şunları kaydetti;

“Doğum yapan hastalar hakkında saygısız ve profesyonel olmayan yorumlar içeren Tik Tok videosunun farkındayız… Olayı soruşturduk ve videodan sorumlu eski çalışanlar hakkında gerekli işlemleri yaptık.”

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