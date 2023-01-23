ABD’li personelin çıkışına izin verildi, İncirlik Mahallesi hareketlendi

- Reklam -

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’daki İncirlik Hava Üssü’nde görevli ABD’li personel, 12 yıllık yasağın ardından verilen izinle üs dışına çıkmaya başladı. Mahallede uzun süredir iş yerleri kapalı olan esnaf, kepenklerini açarak yoğun geçecek zamanlar için hazırlık yapmaya başladı.

Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi, Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak işgali döneminde 20 bini aşkın askerin yarattığı ekonomiyle altın çağını yaşadı. 2002 yılında asker sayısının azaltılmasıyla birlikte ekonomi biraz yavaşlasa da 2011 yılında DEAŞ tehlikesi nedeniyle askerlerin dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla tam anlamıyla hareketlilik son buldu. ABD’li askerlerin yoğun ilgi gösterdiği yeme-içme, eğlence, tekstil, kuyumculuk, hediyelik eşya, halıcılık, spor, dövmecilik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Aradan geçen yıllarda iş yerleri bakımsız kaldı.

ABD’li askerlerin üsten çıkmasına 21 Ocak’ta izin verildi. Haberi alan esnaf, iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladı. İlk olarak iş yerlerinde tadilat yapan esnaftan yüzde 30’u iş başı yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de çevre düzenlemesi ve yollarda asfalt çalışması yaptığı görüldü.

‘ESKİDEN İŞLER ÇOK İYİYDİ’

Bölgenin 38 yıllık esnafı Muzaffer Güven, üsse giriş-çıkışlar kapatılmadan önce dericilik üzerine çalıştığını belirterek, şu an iş yerini giyim mağazasına dönüştürdüğünü söyledi. Güven, “Eskiden işler çok iyiydi, insanlar burada çok güzel döviz kazanıyordu ancak kapanınca her taraf harabe oldu. Kapı açıldı ancak giriş ve çıkışlar beklediğimiz gibi değil. Esnaf da ciddi bir hazırlık yapamıyor çünkü ileride tekrar kapanıp kapanmayacağı belli değil” dedi.

‘KÜÇÜK BİR CANLANMA VAR’

Bölgede ‘Carlos’ lakabıyla tanınan konfeksiyoncu Mehmet Yılmaz ise “Şu anda küçük bir canlanma var. Askerler 2 gündür biraz kendilerini gösteriyor ama ilerleyen ay daha kalabalık olacağına inanıyoruz. Bu süreçte internetten satış yaptık, üstekilerle tanışıyoruz ama dışarı çıkmaları iyi oldu. Kendileri giyip, deneyip satın alma şansına sahipler. Umarız çok daha güzel günler görürüz” diye konuştu.

Öte yandan üste toplamda bin 200 ABD’li personel bulunduğu öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -