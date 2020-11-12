ABD’li diplomat Bryza: Biden dönemi ABD-Türkiye ilişkileri iyileşecek

Vahdet AYAZ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)- ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, ABD’de yapılan 59’uncu başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD’nin 46’ıncı başkanı seçilen Joe Biden’ın seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan söylemlerin “görülmemiş bir hata” olduğunu ifade etti. Bryza, Biden dönemi ABD-Türkiye ilişkileri hızlı bir şekilde iyileşmeye gidecek. Türkiye önemli bir ülke” dedi.

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Joe Biden’ın ABD Başkanı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi. ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, ABD’deki tarihi seçimi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi.

“TRUMP’IN AÇACAĞI DAVALAR SEÇİM SONUCUNU DEĞİŞTİRMEYECEK”

Bryza, ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle sosyal medya üzerinden seçimi kazandığını iddia etmesinin ve açacağı davaların sonucu değiştirmeyeceğini ifade ederek, “Sanırım Başkan Trump, bir şeylerin ters gittiğini, bir şeylerin hileli olduğunu ve kurallara uyulmadığını iddia ederek ABD Mahkemelerine dava açmaya devam edecek. Bunu birçok ABD eyaletinde yapabilir. Bu davaların hiçbiri büyük olasılıkla başarılı olamaz veya başarılı olsalar bile seçim sonuçlarını değiştirmede bir etkisi olmayacaktır” dedi.

“ASIL SORU, TRUMP BUNU NEDEN YAPIYOR?”

DHA’ya açıklamalarda bulunan Matthew Bryza, Trump’ın seçim sonuçlarını neden kabul etmediğini asıl soru olduğunu belirterek, “Trump bunu yapmaya devam ediyor ve asıl soru neden? Bundan ne elde ediyor? Sadece psikolojik olarak hala kazanamadığı gerçeğini kabul etmiyor mu, yoksa kafa karışıklığı yaratmaya ve süreci sürüklemeye mi çalışıyor? ABD Anayasasına göre, seçmenlerin nihai oylamasının Aralık ortasına kadar yapılması gerekiyor. Çözülmemiş davalar varsa, bu da bazı oy toplamlarının o zamana kadar sonuçlandırılmadığı anlamına gelirse, işler çok garipleşir. Amerikan seçmeni yerine tek tek eyaletlerin seçime karar verebileceği bir noktaya gelebilir” ifadelerini kullandı.

“BİDEN’IN, ERDOĞAN HAKKINDAKİ SÖYLEMLERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR HATA”

Bryza, Biden dönemi ABD-Türkiye iilişkilerine de değidi. ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın 2019 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamaları ‘görülmemiş bir hata’ olarak değerlendiren Bryza, “Geçen Aralık ayında Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın demokratik olarak görevden alınması gerektiğini söyledi. Bu, kıdemli bir NATO politikacısının başka bir NATO üye devletinin lideri hakkında böyle söylemesinden önce görülmemiş bir hata.” dedi. Biden’ın stratejik ve sistematik düşünen bir kişi olduğunun altını çizen Bryza, “Nihayetinde Joe Biden, sistematik, stratejik bir düşünür. NATO’nun ABD ulusal güvenliğinin en önemli parçası olduğunu ve Türkiye’nin ikinci en büyük ordusuyla NATO’nun kritik bir üyesi olduğunu anlıyor. Ayrıca Ukrayna, Başkan seçilen Biden için çok önemli ve bu nedenle Türkiye ile Ukrayna arasında askeri teknolojik iş birliği konusundaki son anlaşma, Biden tarafından çok değer verilecek bir şey.İki ülke ilişkileri iyileşecek” diye konuştu.

“BIDEN-NETANYAHU İLİŞKİSİ, TRUMP-NETANYAHU GİBİ OLMAYACAK”

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Bryza, Joe Biden’ın bu konuda aynı yolu izlemeyeceğini söyledi. Bryza, “İsrail her zaman ABD Başkanı hesaplarına dahildir. Ancak Trump’ın Netanyahu ile olan kişisel ilişkisi, Biden ile Netanyahu arasında aynı olmayacak. Çok farklı türden insanlar, anlaşabildiklerini sanmıyorum” dedi.