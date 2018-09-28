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Bundan bir süre önce Cumhurbaşkanlığı yönetimine geçiş ile birlikte devletin yeniden yapılandırılacağını ve bunun için dünyaca ünlü bir ABD’li danışmanlık firmasıyla çalışılacağını yazmıştık.

Konuyu 9 Temmuz 2018 günlü Sonsöz gazetemizde ilk defa bu köşeden “Devleti ABD’li firma yapılandırıyor” başlığı ile duyururken, firmanın ismini bilmemize rağmen tam teyit edemediğimizden açıklamaktan kaçınmıştık.

Ancak Bakan Albayrak’ın konuyut açıklığa kavuşturdu ve yeni yönetim ve yapılandırma örgütlenme sürecinde McKinsey adlı ABD kökenli firmadan danışmanlık hizmeti alındığını doğruladı. .

Söz konusu yazımızda, bu firma ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde anlaşma yapıldığı ve çalışmalara başlandığını belirtmiş, “ firma, bakanlıkların azaltılmasını, yeni yan kuruluşların kurulmasını öngören ve seçim kampanyası sırasında ortaya çıkan şemayı hazırlamış ve kabul görmüş. Devlet yapımızda alışık olmadığımız “iletişim, finans ofisleri” gibi yeni tanımların bu firma tarafından üretilmiş” bilgisini aktarmıştık.

ABD’li danışmanlık firması yönetimde

Yazımızda: yine aynı firmanın yeni dönemde yapılacak atamalar için devlet düzeninde hiç alışık olunmadığı şekilde 3 bin 600 göstergenin üstündeki memurlardan CV’leri yani özgeçmişleri ve mesleki deneyimlerini içeren bilgiler istediğini kaydetmiştik.

Şimdi bu firmaya başka bir görev daha veriliyor. Firmanın açıkça kendisinin önerdiği ve daha çok ABD yönetim örgütlenmesinde rastlanan “ofis” tarzı organlardan birinde, “Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’nde” “resmen” görev yapacak,

Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’nin kurulacağı Yeni Ekonomik Programda açıklanmıştı. Bu ofis programın öncelikli hedeflerinden biri gelecek yıl kamuda 60 milyar liralık tasarrufu sağlamak. Ofis’te 16 bakanlığın temsilcileri bulunacak, bir anlamda olup biteni bu ABD’li firmanın yetkileriyle müzakere edecekler ve her üç ayda bir üst makamlara raporlayacaklar. Doğal olarak firma, tüm verileri inceleyecek, karşılaştıracak, “şu şöyle yapılsın, şu kuruluş kapatılsın” gibi görüşleri de yer alacak.

HOLDİNGLERİ YAPILANDIRIYOR

1995 yılından buyana Türkiye’de de faaliyet gösteren bu firma geçmişte bazı büyük firmalara, holdinglere yönetimlerini yeniden şekillendirmek için yüksek tutarlar karşılığında hizmet verdiğini biliyoruz.

Firma, özellikle hızla büyümeyen ve zaman içinde akrabalık ve kardeşlik gibi bağlarla yönetimleri zorlaşan aile holdinglerime, adına “kurumsallaşma” denilerek daha fazla profesyonel yöneticilere dayalı sistemler öneriyor. Bu firmanın bir milyon dolar karşılığında yaptırdığı böyle bir çalışmanın uygulamasına bir dönem görev yaptığımız bir kuruluşta tanık olmuştuk.

Firmanın verdiği hizmet esasında yönetimi ve paylaşımı tıkanan bir holdingde, herkesin bildiği ancak uygulamaya geçiremediği çözümleri “efendim McKinsey böyle istiyor” diye dayatılmasından başka bir şey değil. Örneğin aile şirketlerimde kan bağı dolaysıyla yönetim mekanizmalarında yer alan ancak işleri yürütemeyen çocuklar, kuzenler, yeğenler gibi “istenmeyen beceriksiz ve yeteneksiz akrabalar” McKinsey raporlarıyla yönetimden uzaklaştırılıyor.

Buna karşın, bu kişileri k“kalpleri kırılmasın” diye küçük sermayelilerle holding bünyesinde yer almayan yan firmalar kurdurtarak diye bunların başına gönderilmesini öneriyor. Böylece “”çocuklar” ana holdingde “problem” olmaktan çıkarılıyor ve bu yolla aile içinde de küskünlükler, çıkar ve miras çatışmaları önleniyor.

MÜŞTERİ KİM?

ABD’li firma, kendini misyonunu da “önde gelen işletmelere, kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi müşterilerimizin performansında uzun süreli gelişmeler sağlamasına ve en önemli amaçlarının farkına varmasına yardımcı oluyoruz” şeklinde tanımlıyor.

Bu tanımda yer alan “müşteri” kavramına dikkatiniz çekelim ve şunu da ekleyelim: bizim hükümetler geçmişte de yabancı firmalardan özellikle Türkiye’nin tanıtılması, uluslararası hukuk, lobicilik alanlarında hizmet aldılar.

Bu defaki fark belki ilk defa devlet yönetimde yeniden yapılanma ve hayati önem taşıyan bir ekonomik programının izlenmesinde onay mevkiinde. Hem de aylar öncesinden geniş yetkilerle devletin memurlarını koordine ederek resmen çalışıyor olması.

Madem her şey şeffaflaşıyor, bu firmaya ödenecek ücret ve ücretin kaynağını da kamuoyu merak edebilir. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.