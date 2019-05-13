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13 Mayıs 2019
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Ramazan etkinlikleri, Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkında iki gün boyunca Çankayalılara keyifli anlar yaşattı.
Yerel Haberler

AB’den Çankaya’da geleneksel Ramazan çadırı

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Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun organize ettiği geleneksel Ramazan etkinlikleri, Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı’nda iki gün boyunca Çankayalılara keyifli anlar yaşattı.

Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun organizasyonu kapsamında Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkında Geleneksel Ramazan Çadırı kuruldu. İki gün boyunca Ramazan çadırında kukla, Karagöz-Hacivat, sihirbaz, palyaço, hokkabaz, orta oyunu meddah, kanto ve köpük etkinlikleri Çankayalılara eski Ramazanları hatırlattı.  

Türk kahvesi ve şerbetin ikram edildiği Ramazan çadırında çocuklar da unutulmadı. Çeşitli gösterilerin uzman animatörler tarafından sergilendiği çadırda, çocuklara pamuk ve horoz şekeri, macun ve mısır dağıtıldı.

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