AB’deki başlıca çikolata üreticileri

2017 yılında, Avrupa Birliği (AB), 18,3 milyar Euro değerinde yaklaşık 4.0 milyon ton çikolata üretti.

AB Üye Devletleri arasında Almanya en çok çikolata üretti (1.3 milyon ton veya toplam AB çikolata üretiminin% 32’si), ardından İtalya (0.7 milyon ton,% 18), Fransa ve Hollanda (her ikisi de 0.4 milyon ton, 9) %).

Bir sonraki ölçeğe devam ederken İngiltere * (0.3 milyon ton veya toplam AB çikolata üretiminin% 7’si), ardından Belçika * (0.3 milyon ton,% 6), Polonya * (0.2 milyon ton,% 6), ve İspanya (0,1 milyon ton,% 4).

Bu sekiz AB Üyesi Ülke, 2017 yılında toplam AB çikolata üretiminin% 90’ından fazlasını üretti.