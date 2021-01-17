ABD’deki olaylara karışan emekli subay ‘rehine alma’ niyetindeymiş

ABD, (DHA) – ABD’de 6 Ocak meclis baskınına karışan emekli hava kuvvetleri subayı Yarbay Larry Rendall Brock Jr’un Teksas eyaletinde mahkemede yargılanması devam ederken, Başsavcı Yardımcısı Jay Weimer, Brock Jr’un olaylar sırasında ‘rehine almak’ niyetinde olduğunu söyledi.

ABD’nin başkenti Washignton’da 6 Ocak günü Temsilciler Meclisi’nin basılmasıyla sonuçlanan olaylara karışan emekli Hava Kuvvetleri subayı Yarbay Rendall Brock Jr’un (53) üzerinde plastik kelepçe bulundu. Brock Jr’ın yargılandığı Teksas eyaletinde, Başsavcı Yardımcısı Jay Weimer “Rehine almak istiyordu. ABD hükümetinin üyelerini kaçırmak, belki de alıkoymak, belki de infaz etmek istiyordu” dedi.

Brock, meclis katında kask ve koruyucu yelek giymiş halde fotoğraflandıktan sonra Teksas’ta Pazar günü gözaltına alınmıştı. Brock’un üzerinde plastik kelepçe tespit edilmişti.