ABD’de yüzü parçalanmış kedi düğmelerle tedavi edildi

Beril SÖNMEZ, (DHA) – ABD’nin Boston kentinde sahibinin Juicebox adını verdiği 7 aylık yavru kedi, ailenin köpeği tarafından saldırıya uğradı. Veterinerler, yüzü parçalanan kedinin iyileşene kadar 4 adet renkli düğmeyle çenesini sabitledi böylece küçük kedinin yüzünün görüntüsü bozulmadan iyileşme süreci takip edildi.

Sahibinin Juicebox adını verdiği kedi, bakıldığı evde ailenin köpeğiyle oynarken olayların kontrolden çıkması sonucu yüzünden derin yaralar aldı. Boston’daki Angell Animal Medical Center’a getirilen yavru kedinin çenesinde ve yüzünde ciddi yaralar, veteriner hekimler tarafından dört adet renkli düğme kullanarak oldukça orijinal ve yenilikçi bir şekilde tedavi edildi. Burnunun iki yanına ve ağzının aşağısına konulan yeşil ve kırmızı düğmeler, tellerle birbirine bağlandı.

YENİLİKÇİ BİR PROSEDÜR

Renkli düğmeler, kedinin yanaklarının her iki tarafındaki tellere tutturularak sabitlendi. Veterinerler, iyileşme sürecini kedinin yüzündeki düğmelerden takip ettiklerini belirtti. Massachusetts Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği sözcüsü Rob Halpin, “Bu oldukça yeni bir prosedür ve gerçekten işe yarıyor. Ve sonunda iyileşirken sevimli görünen bir kediye sahip oluyorsunuz” dedi.

150 AİLE YAVRU KEDİ İÇİN SIRAYA GİRDİ

Juicebox’un yüzündeki düğmeler gelecek haftalarda çıkartılacağını belirten Halpin, “O çok sosyal. Kendine çok güveniyor. Genç hayvanlar, tıpkı genç insanlar gibi biraz daha hızlı iyileşme eğilimindedir” ifadelerini kullandı. Yavru kedi iyileştikten sonra köpek olmayan bir aileye ihtiyacı olacağını belirten Halpin, şimdiden 150’den fazla ailenin sıraya girdiğini belirtti.