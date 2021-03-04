ABD’de yük trenine ait 44 vagon raydan çıktı

ESKİŞEHİR'de tuhafiyeci Mahide Çalışır (42), müşterileri ve sosyal medyadan destek verenler ile birlikte yurtta kalan 0-3 yaş arası çocuklar için yüzlerce yelek ve patik ördü. Çalışır, iş yerinde toplanan yelek ve patikleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Emek veren kadınlara teşekkür eden Mahide Çalışır, "Başlattığım bu kampanyanın bu kadar ses getireceğini düşünmeden başladım. İnanılmaz derecede talep oldu. Çocuklarımız için ören tüm kadınlara binlerce kez teşekkür ederim" dedi.