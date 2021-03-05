ABD’de uygulanan günlük koronavirüs aşısı dozu iki milyona yükseldi

ABD, (DHA) – Dünya genelinde Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana en fazla can kaybı ve vakaların yaşandığı ABD’de günlük aşı uygulamasında kapasite arttırılarak, 2 milyon doza yükseltildi.

Dünyada koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Salgının başından bu yana en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’nin Connecticut, Teksas ve Mississippi eyaletlerinde koronavirüs önlemleri gevşetilirken, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre, ülke genelinde günlük uygulanan doz miktarı Çarşamba günü itibariyle 2 milyona yükseldi. Şubat ayında bu oranın ortalama 1.3 milyon olduğu belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ardından günlük 1.5 milyondan fazla doz uygulanması için hedefi koydu. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette geçici 3 yeni aşılama alanı daha oluşturulacağını açıkladı. Bunlardan birinin 52 bin 366 kişi kapasiteli Yankee Stadyumu olması kararlaştırıldı. ABD Başkanı Joe Biden, mevcut üç farklı aşı ile ülkesinin Mayıs ayının sonuna kadar tüm yetişkinleri aşılayabilecek sayıda doza sahip olacağını söylemişti.

ÜLKEDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Öte yandan, ABD’de salgının başladığı günden bu yana 533 bin 636 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde 29 milyon 526 bin 86 kişide virüs tespit edildi. Öte yandan, şu ana kadar en fazla aşı yapan ülke 11 milyon doz ile Çin ilk sırada yer alıyor.