ABD’de ünlü restoratör yarışmadan 1 milyon dolar kazandı

ABD, (DHA) – ABD’de ünlü restoratör David Chang ‘Kim milyoner olmak ister?’ adlı bilgi yarışmasından 1 milyon dolar kazandı.

ABD’de ünlü restoratör David Chang ‘Kim milyoner olmak ister’ isimli bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan ilk ünlü oldu. Chamg, kazandığı 1 milyon doları koronavirüs (Covid-19) pandemisinden etkilenen restoran çalışanlarına bağışlamaya karar verdiğini belirtti.