ABD’de uçuruma yuvarlanan arabadan mucize kurtuluş

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ABD’nin California eyaletinde ikisi çocuk 4 kişilik bir aile, araçlarıyla birlikte Pasifik Okyanusu kıyısında uçuruma yuvarlandı. Yetkililer, ailenin kazadan canlı kurtulmasını ‘mucize’ olarak değerlendirirken ailenin helikopterle kurtarılma anları, ekiplerinin güvenlik kamerasına yansıdı.





California’nın Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Pasifik Kıyısı Otoyolu’nda bir çok aracın kaza yaptığı Şeytan’ın Kaydırağı bölümünde yaşları 4 ve 9 olan ikisi çocuk, 4 kişilik bir ailenin bulunduğu binek aracı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dün yoldan çıkarak kıyı şeridindeki uçuruma yuvarlandı. Yerel polis, California Otoyol Devriyesi ve itfaiyenin ortaklaşa düzenlediği kurtarma operasyonunda aile bireyleri, hurdaya dönen araçtan helikopterle canlı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Helikopterle kurtarılma anları ekiplerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



ABD basınına açıklama yaparak aileyi aracın içinde bilinçleri açık bir şekilde bulduklarını ifade eden California İtfaiyesi’nden Brian Pottenger “Oraya uçuruma düşen arabalar için sürekli gidiyoruz ve asla hayatta kalmıyorlar. Bu mutlak bir mucizeydi” dedi.