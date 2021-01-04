ABD’de Trump’ın suretine benzetilen köpeğin kulağı görenleri şaşırttı

ABD, (DHA)- ABD merkezli sosyal medya uygulaması Reddit’te paylaşılan görselde, ABD Başkanı Donald Trump’a benzetilen bir köpeğin kulağı yoğun ilgi gördü.
ABD merkezli sosyal medya uygulaması Reddit’te paylaşılan görselde bir görsel sanal dünyanın en çok beğenilen fotoğrafı oldu. Amerikalı bir kişi, köpeğinin tüylerini taradığı zaman, kulağındaki kıvrımları ABD Başkanı Donal Trump’a benzetti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan köpeğin kulak fotoğrafına beğeni yağdı. Donald Trump’ın suretine benzetilen fotoğraf, uygulamada 100 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.
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