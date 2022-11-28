ABD’de tek motorlu uçak yüksek gerilim hattına çarparak asılı kaldı

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ABD, (DHA) – ABD’nin Maryland eyaletinde dün küçük tek motorlu bir uçak, yüksek gerilim hattına çarptı ve elektrik kulesinde takılı kaldı. Yetkililer pilot dahil 2 kişinin kurtarıldığını ve tedavi altına alındığını duyurdu.

Maryland eyaletinin Montgomery County kentinde tek motorlu küçük bir uçak, yüksek gerilim hattına çarptı ve uçak elektrik kulesinde asılı kaldı. İtfaiye şefi olay yerinden yaptığı basın açıklamasında uçağın 30 metre yükseklikteki elektrik kulesine çarparak asılı kaldığını, bölgede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti. Yetkililer, uzun bir çalışmanın sonrasında pilot Patrick Merkle (66) ile yolcusu Janet Williams’ın (66) asılı kalan uçaktan indirilerek hastanede tedavi altına alındığını duyurdu. Montgomery County Yangın ve Kurtarma Servisi Sözcüsü Pete Piringer, olay yerinden canlı yayınlarla gelişmeleri aktardı ve uçağın kuleden indirildiğini belirtti.

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