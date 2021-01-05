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ABD’de tartışma yaratan ambulans hizmeti kararı

ABD, (DHA)- ABD’nin Los Angeles kentindeki ambulans ekiplerine, hayatta kalma olasılığı düşük olan koronavirüs (Covid-19) hastalarını taşımamaları söylendi. Söz konusu karar, Amerikalıların tepkisini çekti.
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde hastanelerde boş yatak kalmaması nedeniyle ambulanslar konusunda tepki çeken bir karar alındı. ABD medyası, kentteki ambulans ekiplerine, hayatta kalma olasılığı düşük olan koronavirüs hastalarını nakletmemelerinin söylendiğini duyurdu.
KENTTEKİ HASTANELERDE BOŞ YATAK KALMADI
Los Angeles sağlık yetkilileri, kentte enfeksiyon oranında kritik artış yaşandığını duyurdu. Kentte 30 Kasım 2020’de yaklaşık 400 bin olan vaka sayısı, 2 Ocak 2021’de 800 bin vakaya yükseldi. Öte yandan vakaların yüzde 21’inin yoğun bakımda olduğu aktarıldı. Hastanelerde boş yatak kalmaması nedeniyle taşınan hastaların saatlerce bekledikleri ifade edildi.

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