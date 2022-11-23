ABD’de süpermarkette silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var

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ABD, (DHA) – ABD’nin Virginia eyaletinde silahlı bir saldırgan, akşam saatlerinde süpermarkette bulunanlara ateş açtı. Polis, silahlı saldırgan dahil ölü ve yaralıların olduğunu belirterek “Hayatını kaybedenlerin sayısı 10’dan az” dedi.

Virginia eyaletinin Chesapeake kentinde silahlı bir saldırgan, yerel saatle 22.00 civarlarında süpermarkette alışveriş yapanlara ateş açtı. Polis silahlı saldırganın öldüğünü belirterek “Hayatını kaybedenlerin sayısı 10’dan az” ifadelerini kullandı. Chesapeake belediyesi sosyal medyadan “Chesapeake Polisi, Sam’s Circle’daki Wallmart’ta ölümlü aktif bir silahlı saldırı olayını doğruladı. Ateş eden öldü” açıklamasını yaptı.

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