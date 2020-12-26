ABD’de sırtında jet motoruyla uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi

ABD, (DHA) – ABD’nin California eyaletinde, eğitim uçuşu yapan bir pilot, 21 Aralık’ta sırtında jet motoruyla uçan adamı 900 metre yükseklikte görüntüledi. Son aylarda birçok kez görülmesine rağmen kimliği bilinmeyen, “Jet Pack Man” adı verilen esrarengiz kişinin kim olduğu konusunda FBI soruşturma başlattı.

Sling Pilot Akademisi pilotu 21 Aralık’ta bir eğitim uçuşu sırasında Los Angeles Uluslararası Havaalanı’nın yakınında, 900 metre yükseklikte sırtında jet motoruyla uçan bir kişiyi tespit etti. Pilot, jet motoruyla uçan kişiyi görüntülemeyi başardı.

Bölgede benzer olayların daha önce de yaşandığı ancak görüntülenmediği iddiaları üzerine, FBI ve Federal Havacılık Dairesi, olay hakkında soruşturma başlattı.