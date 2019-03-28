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28 Mart 2019
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ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Seattle şehrinde silahlı bir saldırgan etrafa ateş açtı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Seattle şehrinde silahlı bir saldırgan etrafa ateş açtı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.
Dış HaberlerABD - Amerika

ABD’de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü

Editör Editör

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ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Seattle şehrinde silahlı bir saldırgan etrafa ateş açtı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, biri kadın olmak üzere iki kişinin de ağır yaralandığı duyuruldu.

Seattle Polis Departmanı’nın yaptığı açıklamada, Seattle’ın Sand Point mahallesinde silahlı bir saldırganın etraftaki araçlara ve bir yolcu otobüsüne rastgele ateş açtığı duyuruldu. Olay yerel saat ile 16:00’da meydana geldi.

Saldırgan, önce sokakta bulunan bir araç içindeki kadına ateş açarak ağır yaraladıktan sonra sokakta bulunan yolcu otobüsüne ateş açtı. Otobüs şoförü, saldırgandan uzaklaşmak için otobüsü tam tersi yöne doğru sürmeye çalıştı. Ardından başka bir araca yönelen saldırgan, sürücüyü ateş ederek öldürdü. Polisin olay yerine varmak üzere olduğu sırada sürücüsünü öldürdüğü araca binen saldırgan ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Başka bir araca çarpan saldırgan, o aracın sürücüsünü de öldürdü. Polis saldırganı gözaltına aldığını duyurdu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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