ABD’de nöbet geçiren genci gözaltına alan polislere tepki

ABD, (DHA)- ABD’deki Lincoln County Adliyesi’nde dava sırasını beklediği sırada nöbet geçiren gencin polis tarafından gözaltına alınmasına tepki yağdı.

Olay, ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Lincoln İlçesi’nde bulunan Lincoln County Adliyesi’nde meydana geldi. Adliye koridorunda bekleyen Dayton Herman (19), aniden nöbet geçirmeye başladı. Dengesini kaybeden Herman, kendisini duvara vurduktan sonra yere düştü. O sırada koridora gelen bir polis, meslektaşını da çağırarak Herman’ı gözaltına almaya çalıştı. ABD medyası, polislerin Herman’a yardım etmek yerine onu kelepçelemeye çalıştığını yazdı.

GÖRÜNTÜLER BASINA SIZDI

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki polis memurunun Herman’ın üzerine çıktığı görüldü. Olaya ait görüntülerin basına sızması üzerine polislere tepki yağdı.

“POLİSLER KENDİSİNİ YARALAMASINI ÖNLEDİ”

Lincoln County Şerif Departmanı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kasım ayında meydana gelen Lincoln County Adliyesi’ndeki olaya ait videode kontrol kabininde çalışan Şerif’in yardımcıları, üçüncü kattaki asansör lobisinde yere düşen bir adamı gözlemledi. Tıbbi hizmetler gelene kadar epilepsi nöbeti geçiren gence yardım etti. Genç iki kez kendini yaralayarak duvara çarptı. Kişiyi zapt etmek ve kendisini daha fazla yaralamasını önlemek için polisler kişiyi yerde tutmaya devam etti” denildi.

FOTOĞRAFLI