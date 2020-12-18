ABD’de Nancy Pelosi koronavirüs aşısı oldu

ABD, (DHA)- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, BioNTech ve Pfizer tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşıyı oldu.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı ve CEO’su olduğu BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını oldu. Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, bilime güvenerek ve Hekim Ofisi’nin talimatıyla COVID-19 aşısını aldım. Aşı dağıtılırken, hayat kurtarmak ve virüsü yok etmek için hepimiz maske takmaya, sosyal mesafeye ve diğer bilime dayalı adımlara devam etmeliyiz” dedi.
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