ABD’de meydana gelen Nashville patlamasının ‘kasıtlı bir eylem’ olduğu açıklandı

ABD, (DHA)- ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville kentinde, 3 kişinin yaralandığı karavan tipi araçta meydana gelen şiddetli patlamanın bombadan kaynaklandığı açıklandı. Nashville polisi, karavanda meydana gelen patlamanın “kasıtlı” olduğunu söyledi.

ABD’nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinin Broadway caddesinde dün karavanda meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi yaralandı. Polis, yaptığı açıklamada araca yerleştirilmiş bombanın “kasıtlı” olduğunu söyledi. Beyaz bir karavanda meydana gelen patlama enkazını inceleyen yetkililer, insana ait olduğu düşünülen dokulara rastladıklarını açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

FBI ise patlamanın olduğu beyaz karavanın fotoğrafını yayınlayarak, halktan bilgi talep etti. Nashville Belediye Başkanı John Cooper yaptığı açıklamada, olağanüstü hal ilan ettiğini belirterek, 27 Aralık Pazar günü 16.30’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı.

BULUNAN DOKULAR İNCELENİYOR

Polis yetkilileri FBI ve ATF (Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu) ile birlikte soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederek “Bu kasıtlı bir eylem gibi görünüyor” dedi. Nashville Polis Departmanı Şefi John Drake, patlama bölgesinin yakınında doku bulduklarını söyledi. Şef Drake, bulunan dokuların insan kalıntıları olup olmadıklarını belirlemek için inceleme altına alacaklarını ifade etti.