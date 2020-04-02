ABD’de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 90’a yükseldi.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 90’a yükseldi.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 90’a yükseldi.
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiyenin tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini savunan günlük siyasi gazetedir.
İletişim: sonsozgazetesi06@gmail.com