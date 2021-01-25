ABD’de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada

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ABD, (DHA)- ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Monica şehrinde ‘Grissom’ adlı köpek dışarıdan gelen sahibi ile yaşadığı diyalog görenleri gülmekten kırdı geçirdi.  Sahibinin çapkasını oyuncak sanan ‘Grissom’  sahibini dakikalarca yerlerde sürükledi. O anlar kameraya yansıdı. 

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