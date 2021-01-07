ABD’de Kongre binasına zorla girenlerden 68 kişi gözaltına alındı

ABD, (DHA)- ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekçilerinden Kongre binasına zorla giren 68 kişi gözaltına alındı. Polisin daha fazla şüpheliyi tespit etmek üzere incelemelerinin sürdüğü ifade edildi.

ABD’de dün Başkan Donald Trump’ın “Amerika’yı Kurtar” adlı mitinginin ardından başkent Washington DC’de göstericiler, Kongre binasına zorla girdi. ABD medyası, Kongre binasına zorla giriş yapanlardan 68 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polisin, daha fazla şüpheliyi tespit etmek üzere incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.

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