ABD’de Kongre baskınında yer alan genç: Hatalıydım, dersimi aldım

ABD, (DHA) – ABD’de Kongre Binası baskınındakiler arasında yer alan 18 yaşındaki Bruno Joseph Cua, hakime yazdığı mektupta “Hatalıydım, dersimi aldım” dedi.

ABD’de 6 Ocak’ta eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre binasını basan destekçileri arasında yer alan 18 yaşındaki Bruno Joseph Cua’nın, yaptıkları için özür dileyerek hakime mektup yazdığı belirtildi. Cua’nın hakim Randolph Moss’a yazdığı mektupta, baharda yargılanmadan önce ailesinin yanına gitmek için Moss’dan izin istediği ifadeleri yer aldı. Kongre baskını sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımlarının da ‘saçma’ olduğunu ve olaydan acı bir ders çıkardığını belirtti.

‘TEHLİKELİ DEĞİLİM’

Baskında bulunan en genç şüpheli olduğuna inanılan Cua, Moss’a yazdığı mektupta, “Sizi temin ederim ki kimse için tehlike oluşturmuyorum. Asla aynı kişi olmayacağım, dersimi aldım” dedi. Cua’nın avukatları kendisinin hayatı boyunca hep ailesiyle yaşadığını ve henüz ‘toy’ olduğunu savundu.

TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Pek çok suçlamayla karşı karşıya olan Cua’nın kefaletle serbest bırakılma talebi geçen ay reddedilmişti.