ABD, (DHA) – ABD’nin devam eden kar fırtınası kuzey eyaletlerinde kar kalınlığını 1 metreye kadar yükseltti. New York eyaletinden Rachelle Huston, 1 metrelik karın içinde oynayan atını görüntüledi, video milyonlarca kez izlendi. New York eyaletinden Rachelle Huston, boyu 1 metreyi bulan karın içinde oynayan atını görüntüledi. Görüntülerde karın içinde dört nala koşan at, zaman zaman kendini karın içine atıp yuvarlanıyor.
Ana Sayfa Dış Haberler ABD’de kar keyfi yapan atın görüntüsü viral oldu
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