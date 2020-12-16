ABD’de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var

ABD, (DHA)- ABD’de Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens (96), aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek “İyileşmek için umudum var” yorumunda bulundu.

ABD’de ülke çapında Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan VA Bedford Sağlık Sistemi’nin toplu yaşam merkezinde ikamet eden 96 yaşındaki İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens, Pfizer/BionTech aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek “İyileşmek için umudum var” dedi. İkinci Dünya Savaşı Gazisi Margaret Klessens’e 14 Aralık’ta yerel saat ile 12:07’de Covid-19 aşısı yapıldı. Klessens’in VA Bedford’da Edith Nourse Rogers Memorial Veterans Hastanesi’ndeki toplu yaşam merkezinde ikamet ettiği ifade edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE GAZİLERE ÖNCELİK

VA Bedford Sağlık Sistemi’nden yapılan yazılı açıklamada, 14 Aralık’ta toplu yaşam merkezlerinde ikamet eden ön cephedeki sağlık çalışanlarına ve gazilere Covid-19 aşısının uygulanmaya başladığını açıkladı. Sistemin, bu hafta Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısını almaya ve uygulamaya başlayan ülke genelindeki 37 VA tıp merkezinden oluşan ilk grubun bir parçası olduğu belirtildi.