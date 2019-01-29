ABD’de Kongre Bütçe Ofisi (CBO) uzmanlarının hazırladıkları rapora göre, federal hükümetin 35 gün süre ile kısmen kapalı kalmasının ekonomide yol açması beklenen kayıp 3 milyar dolar.

Bu, federal hükümetin kapalı kalmasının ekonomiye etkisinin 2019’da yüzde 0.02’den daha küçük olmasının beklendiği anlamına geliyor.

Federal hükümetin kısmen kapalı kaldığı 35 günde ABD ekonomisinin kaybının 11 milyar dolar olduğunu belirten Kongre Bütçe Ofisi, hükümetin faaliyetlerinin yeniden başlaması ve federal çalışanların maaşlarını almaları ile bu kaybın 8 milyar dolarlık bölümünün telafi edileceğini vurguladı.