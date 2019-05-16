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16 Mayıs 2019
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ABD'nin New York kentinde bir helikopter, Hudson Nehri'ne düştü. Helikopterin nehre düştüğü anlar amatör kameralarca kaydedildi.
Dış Haberler

ABD’de helikopter nehre düştü

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ABD’nin New York kentinde bir helikopter, Hudson Nehri’ne düştü. Helikopterin nehre düştüğü anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, New York şehrinin 5 ana bölgesinden biri olan Manhattan’da meydana geldi. İtfaiye yetkilileri, Bell 206 tipi helikopterin yerel saatle 14 :30’da nehire düştüğünü, 35 yaşındaki pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

New York Polis Departmanı, helikopterin Manhattan’ın batı yakasındaki bir piste iniş yapmak isterken, nehre düştüğünü; kazanın nedeninin araştırıldığını duyurdu.

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