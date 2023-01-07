ABD’de havalimanındaki el bagajının içinde boa yılanı tespit edildi

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ABD, (DHA) – ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), dün açıklama yaparak Florida eyaletinde bir havalimanının X-ray cihazıyla bir el bavulun içinde 1 metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi, dün açıklama yaparak Florida’nın Tampa Uluslararası Havalimanı’nda ismi açıklanmayan kadın bir yolcunun el bagajında bir metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu. TSA Sözcüsü Lisa Farbstein olayın 15 Aralık’ta meydana geldiğini belirterek sosyal medyadan X-ray cihazından alınan görseli paylaştı. Sözcü açıklamasında “Uçakta yılan mı? Bu, geçen ay bir seyahat çantasında olan bir boa yılanı olan Bartholomew’in TSA röntgeni. Kadın, yılanın duygusal destek evcil hayvanı olduğunu iddia etti” ifadelerini kullandı.

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