ABD’de Half Moon Bay saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

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Vahdet AYAZ, (DHA)- ABD’nin Los Angeles kentinin Half Moon Bay ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Half Moon Bay ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Silahlı saldırının düzenlendiği bölgede toplanan kalabalık, hayatını kaybedenleri andı. Anma töreni kapsamında mumlar yakıldı.
NELER OLMUŞTU?
ABD’nin Los Angeles kenti, art arda düzenlenen silahlı saldırılarla sarsıldı. 21 Ocak’ta Monterey Park’ta düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, ülkenin gündeminde yoğun bir şekilde yer bulduğu sırada Half Moon Bay’deki ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
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