ABD’de donmuş gölde mahsur kalan at vinçle kurtarıldı

ABD, (DHA) – ABD’nin Colorado kentinde buz tutan göl, bir at için kabusa döndü. Buz üzerinde ayakta kalamayan at yorgun düşüp gölün ortasında 6 saat mahsur kaldı. İmdanına kurtarma ekibi yetişti.

ABD’nin Colorado şehrinde buz tutan gölde mahsur kalan atın imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti. Buz üzerinde ayakta kalamayan at yorgun düşüp gölün ortasında 6 saat mahsur kaldı. Uzun süre kurtarılmayı bekleyen at, arama kurtarma ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. Donmuş gölden vinçle çıkartılan atın, uzun süre ayaklarının üstünde duramadığı görüldü. Donmuş gölde ölümden kurtarılan atın kentteki hayvan barınağında tedavi altına alındığı kaydedildi.