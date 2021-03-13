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ABD’de doktordan yaşlı hastasına ‘torununa sarılabilirsin’ reçetesi

ABD, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) koronavirüs nedeniyle pandemi 1 yıldır akrabalarına sarılmayan Evelyn Shaw’a (81) doktoru, ‘torununa sarılma’ reçetesi yazdı. Yaşlı kadının 1 yıl aradan sonra torununa sarıldığı duygusal anlar kameraya yansıdı.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve etkisini bir yıldır sürdüren koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle milyonlarca kişi sevdiklerinden ayrı kalmaya devam ediyor. Milyonlarca insanı sevdiklerinden koparan virüs nedeniyle çoğu insan zor anlar yaşıyor.

DOKTORDAN “TORUNUNA SARILABİLİRSİN” REÇETESİ

ABD’de ise bir ilk yaşandı. New York kentinde pandemi nedeniyle neredeyse bir yıldır akrabalarına sarılmayan ve iki doz koronavirüs aşısı almasına rağmen sarılmaktan çekinen 81 yaşındaki Evelyn Shaw isimli yaşlı kadına doktoru, ‘torununa sarılama’ reçetesi yazdı.

“BİR YILDIR İLK SARILMASI”

Evelyn’ın kızı SiriusXM radyo sunucusu Jessica Shaw sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, reçetenin fotoğrafını paylaşarak “Annemin doktoru, torununa sarılması için ona bir reçete yazdı” ifadelerini kullandı. Paylaşılan reçetede “Torununa sarılabilirsin” yazdığı görüldü. Jessica ayrıca, annesinin sarılma görüntülerini paylaşarak, “Bir yıldır ilk sarılması. Bunu mümkün kılan tüm bilim insanlarına ve doktorlara teşekkür ederiz” dedi.

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