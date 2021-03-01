ABD’de demir çitte sıkışan geyik böyle kurtarıldı

ABD, (DHA)- ABD’nin New Jersey eyaletinde itfaiye ekipleri demir çite sıkışarak mahsur kalan geğiyi kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, ABD’nin New Jersey eyaletindeki Mantua kasabasına meydana geldi. Demir çitte sıkışarak mahsur kalan bir geyiğe yardım için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Mantua İtfaiye Departmanı’ndan yapılan açıklamada, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin demirleri ayırarak geyiği mahsur kaldığı yerden kurtardığı belirtildi. Kurtarma anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin geyiği sıkıştığı çitten kurtardığı anlar yer aldı. Geyiğin sağlık durumunun iyi olduğu ve vahşi doğaya salındığı ifade edildi.