ABD’de buzun kırılmasıyla donmuş göle düşen at saatler içinde kurtarıldı

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ABD, (DHA) – ABD’nin Wisconsin eyaletinde donmuş bir gölün üzerindeki buzların kırılmasıyla soğuk suya düşen at, çevredekilerin kendi hayatlarını tehlikeye atan çalışmasıyla saatler içinde kurtarıldı. Dört saat boyunca donmaya yakın soğuk suyun içinde kalan atın sağlığının iyiye gittiği belirtildi.

Wisconsin eyaletinde ahırdan kaçan bir at, Pazar günü yakındaki donmuş Wood Gölü’nün üzerindeki buzun kırılmasıyla donma noktasına yakın soğuk suya düştü. D.J. Ryan adlı çevre sakini ve arkadaşları, kendilerine haber verilir verilmez hemen kurtarma çalışmalarına başladıklarını ifade ederek birkaç deneme sonrasında ancak başarılı olduklarını belirtti.

D.J. Ryan basına yaptığı açıklamada atı donmuş gölden çıkarttıktan sonra kalkmasına izin vermediklerini çünkü güvenli olmayan buzların kırılarak kendi hayatlarını da tehlikeye girmesinden korktuklarını vurguladı. Bir şişme bottan ve halatlardan oluşan kendi yaptıkları yuları ata iki kişinin giydirdiğini, gölün kıyısında bulunanların atı çektiğini kaydeden D.J. Ryan, tam bir takım çalışması yaptıklarını ifade etti.

D.J. Ryan sosyal medya hesabından “Bir planın işe yaramasına bayılıyorum!! Bu sabah bu gizemli atı Wood Gölü’nden çıkarmaya yardım eden herkese teşekkürler!” dedi. Ryan ve arkadaşları ata, ünlü Titanik filminde buzlu suya düşen ve Leonardo Di Caprio’nun canlandırdığı karakterden esinlenerek ‘Jack’ adını verdiklerini ifade etti.

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