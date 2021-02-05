ABD’de bir kişi, uykusunda telefon kulaklığı yuttu

ABD, (DHA)- ABD’de Brad Gauthier (38) adlı kişi uykusunda akıllı telefon üreten ünlü bir teknoloji şirketine ait kablosuz kulaklığı yuttu. Kulaklık, endoskopi işlemiyle Gauthier’in yemek borusundan çıkarıldı.

Olay, ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Worcester kentinde meydana geldi. Brad Gauthier adlı bir kişi, uyandığında nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Boğazında bir tıkanıklık hissettiğini belirten Gauthier, su içmeye çalıştığını ancak az kalsın boğulduğunu ifade etti. Hastaneye kaldırılan Gauthier’in yemek borusuna akıllı telefon üreten ünlü bir şirkete ait kablosuz kulaklığın takıldığı ortaya çıktı.

AİLESİ, KULAKLIĞI YUTTUĞU KONUSUNDA ŞAKA YAPMIŞ

Gün içerisinde boğazında tıkanıklık hissinin devam ettiğini belirten Gauthier, eşine kulaklıklarından birinin kayıp olduğunu söylediğini açıkladı. Yerel medyaya konuşan Gauthier, “Eşim kulaklığı yutmuş olabileceğimi söyledi. Bunun üzerine güldük. Ama sonra bu durum aklıma takıldı. Çünkü uykumda bir şey yuttuğumu hissetmiştim” dedi. Gauthier’in yemek borusuna takılan kablosuz kulaklık, hastanede yapılan endoskopi işlemiyle çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI