ABD’de bir araç ters bir şekilde eve daldı

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ABD, (DHA) – ABD’nin Maryland kentinde Pazar günü bir araç ters dönerek bir evin alt katına daldı. Yetkililer, kazada can kaybı olmadığını belirtti.

ABD’de gönüllü acil durum ekipleri Maryland’e bağlı Chillum kentinde meydana gelen kazada, aracın nasıl ters dönüp eve daldığını soruşturduklarını belirterek aracın sürücüsünün kendi çabalarıyla araçtan çıktığını ifade etti. Kazaya dair paylaşılan fotoğrafta aracın ters bir şekilde müstakil bir evin giriş katına daldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

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