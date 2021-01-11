ABD’de Başkan Trump’a yönelik ‘istifa’ iddiası

ABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın biyografisinin bulunduğu bölümde 11 Ocak 2021 tarihinde Trump döneminin sona erdiği bilgisi yer aldı. Söz konusu gelişme, sosyal medyada, “Trump istifa etti” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın biyografisinin yer aldığı bölümde, Trump döneminin 11 Ocak 2021’de sona erdiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu gelişmenin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, Trump’ın istifa ettiği yönünde paylaşımda bulundu. Twitter’da öne sürülen bilgiler arasında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Trump karşıtı bir çalışanın bu bilgiyi internet sitesine koyduğu ifade edilirken; bazı iddialar arasında da sitenin siber saldırıya uğramış olabileceği aktarıldı.

SİTE BAĞLANTISI ERİŞİME KAPATILDI

Gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın biyografisine ait bölümün internet bağlantısı, erişime kapatıldı. Siteye girişte “Üzgünüz, bu site şu anda teknik sorunlar yaşıyor. Lütfen birkaç dakika sonra tekrar deneyin” ifadeleri yer aldı.

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